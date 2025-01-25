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Осипов: «В интернате живешь в пацанском мире, там свои законы»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов поделился воспоминаниями о жизни в футбольном интернате «Мастер-Сатурна».

«Желания уехать не было, потому что я понимал, как долго к этому шел и что хочется здесь задержаться. Но на самом деле попадаешь в другой мир — мир пацанов разного возраста, где нет ни родителей, ни друзей из родного города, ни подруг. Ты живешь в таком пацанском мире, и к нему надо адаптироваться. Возможно, полгода мне понадобилось на адаптацию. Там свои законы, первый и главный — не выпендривайся. Для меня это стало хорошей школой, благодарен времени в интернате», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Александр Осипов
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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