Футболист махачкалинского «Динамо» Касинтура заинтересовал европейский клуб

Директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что ангольским полузащитником команды Эгашом Касинтурой интересуются европейские клубы. 5 марта Газизов сообщил, что Касинтура ожидает получения паспорта РФ.

«Эгаш Касинтура пока не получил паспорт гражданина РФ. Мы работаем над этим. Все время вводятся новые законы, появляются новые ограничения, чуть задерживается все, не так, как мы хотели. По срокам пока не можем загадывать. Тут может быть такая ситуация, что он может быть и не нужен, так как есть предложение из-за границы. Из Европы, но страну не буду называть. Но работа над получением паспорта идет в плановом режиме», — цитирует Газизова ТАСС.

26-летний игрок выступает за махачкалинское «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.