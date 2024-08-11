Футболист «Родины» Калмыков пришел в себя после потери сознания во время матча против «Чайки»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Амура Калмыкова.

Ранее игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки».

«Только что разговаривал с Амуром. Травма серьезная. Он две минуты был без сознания, сейчас пришел в себя. Речь внятная, четкая — там посмотрим. По результатам обследования будет понятно, что делать дальше: останется ли он там с кем-то из наших специалистов или полетит с командой. Пока непонятно. Это точно черепно-мозговая травма. Думаю, что есть сотрясение мозга», — сказал Зинин «СЭ».

На 28-й минуте Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. 30-летний россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Калмыков покинул поле на машине скорой помощи.