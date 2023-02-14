Футболист «Шинника»: «Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба»

Футболист «Шинника» Артем Семейкин высказался об инциденте с игроками украинского клуба «Минай» в турецком отеле.

«Все в порядке, чувствую себя хорошо. Великолепно! Правда, что бросились в одиночку на 30 человек? Ну тридцати все-таки не было. Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России».

Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию», — приводит слова Семейкина «РБ Спорт».

Также он рассказала о том, что произошло в лифте.

«Версия «Миная» про пьяного игрока «Шинника» близко к правде? Бред. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте. Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить.

Кто кого победил в итоге? Победила дружба, ха-ха. Там уже больше не драка была в конце, а балаган. Не хочу назначать виновных и победителей. Было и было», — отметил Семейкин.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Затем сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского клуба. «Шинник» также переедет в другой отель.