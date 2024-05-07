Игрок «Торпедо» Червяков: «Адаптироваться в первой лиге не так просто»

Нападающий «Торпедо» Руслан Червяков ответил на вопрос о своей адаптации в первой лиге.

19-летний игрок перешел в московский клуб в августе 2023 года на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета молодежного состава португальского «Жил Висенте».

«Для меня это первый турнир на взрослом уровне, поэтому я рад, что сразу попал в лучшую лигу мира, именно так называют болельщики наш чемпионат. Я не скажу, что столкнулся с какими-то трудностями в плане адаптации, но среди футболистов бытует мнение, что сложнее играть в первой лиге, чем в РПЛ. Да, я не играл в РПЛ, но на сборах мы проводили контрольные матчи с представителями этого турнира и мне действительно теперь кажется, что с этими командами играть было легче. Поэтому адаптироваться в первой лиге не так легко, но я стараюсь и выкладываюсь на каждой тренировке», — цитирует Червякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Червяков отыграл 15 матчей за «Торпедо», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.