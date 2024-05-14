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Сегодня, 17:58

Игрок «Торпедо» Шамкин: «Горлов прежде всего психолог. При нем было достаточно много хороших матчей»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Торпедо» Даниил Шамкин поделился мнением о работе под руководством бывшего главного тренера клуба Артема Горлова.

36-летний специалист возглавлял автозаводцев с октября 2023 по январь 2024 года. При нем столичная команда одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

«Мы относились к Артему Сергеевичу с большим уважением, потому что он очень хороший специалист, тренер и прежде всего, наверное, психолог. За такой короткий срок снова собрал команду. При Артеме Горлове у нас было достаточно много хороших матчей», — цитирует Шамкина «РБ Спорт».

В январе 2024 года главным тренером «Торпедо» стал Олег Кононов. На данный момент московский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 40 очков после 31 тура.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Артем Горлов
Даниил Шамкин
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