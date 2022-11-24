Футболист «Велеса» дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча

Футболист «Велеса» Дмитрий Прищепа дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, сообщает сайт РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать футболиста команды «Велес» г. Москва Дмитрия Прищепу на 2 матча первой лиги», — говорится в заявлении РФС.

В матче 19-го тура первой лиги «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Велесом» со счетом 1:1.

Белорусский защитник гостей Дмитрий Прищепа вышел в стартовом составе и был удален в компенсированное время.