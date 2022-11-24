Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

24 ноября, 18:09

Футболист «Велеса» дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футболист «Велеса» Дмитрий Прищепа дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, сообщает сайт РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать футболиста команды «Велес» г. Москва Дмитрия Прищепу на 2 матча первой лиги», — говорится в заявлении РФС.

В матче 19-го тура первой лиги «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Велесом» со счетом 1:1.

Белорусский защитник гостей Дмитрий Прищепа вышел в стартовом составе и был удален в компенсированное время.

Источник: https://rfs.ru/news/217211
РФС
ФК Велес
0
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник сборной Туниса Тальби рассказал, как летом ушел из «Рубина» в «Лорьян»

Матч первой лиги впервые пройдет с использованием ВАР