Игроки «Енисея» Хозин и Бардыбахин устроили драку с семьей из Красноярска

Футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска, сообщается в Telegram-канале «112 Красноярск», который опубликовал видеозапись произошедшего.

Отмечается, что инцидент случился 13 мая на базе отдыха «Зеленка». По словам женщины, которая была участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. После чего отдыхающие вызвали Росгвардию, которой, как сообщается, не удалось усмирить игроков.

«К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами: «Ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозами, что найдет и бошки у всех полетят», — цитирует женщину Telegram-канал «112 Красноярск».

По словам женщины, футболисты вышли с ней на связь 14 мая и предлагали 250 тысяч рублей, чтобы замять конфликт.

По информации источника, пострадавшие подали заявление в полицию.