Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» готово ко всем требуемым критериям РПЛ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о готовности клуба выступать в РПЛ.

«Клуб готов по всем требуемым критериям организации, проводящей соревнования. С точки зрения спортивной составляющей, это будет самый сложный момент в подготовке.

Изначально мы оговорили все главные вопросы: кто будет заниматься подготовкой стадиона, будет ли ресурс у его владельцев. Все эти вопросы решаются на уровне главы Республики Дагестан. Все точки над i мы расставили, и стадион взял на себя обязательства», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.