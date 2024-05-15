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Сегодня, 20:59

Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» готово ко всем требуемым критериям РПЛ»

Руслан Минаев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о готовности клуба выступать в РПЛ.

«Клуб готов по всем требуемым критериям организации, проводящей соревнования. С точки зрения спортивной составляющей, это будет самый сложный момент в подготовке.

Изначально мы оговорили все главные вопросы: кто будет заниматься подготовкой стадиона, будет ли ресурс у его владельцев. Все эти вопросы решаются на уровне главы Республики Дагестан. Все точки над i мы расставили, и стадион взял на себя обязательства», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Махачкалинцы набрали 58 очков и занимают второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.

 
Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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