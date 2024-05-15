Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» готово ко всем требуемым критериям РПЛ»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о готовности клуба выступать в РПЛ.
«Клуб готов по всем требуемым критериям организации, проводящей соревнования. С точки зрения спортивной составляющей, это будет самый сложный момент в подготовке.
Изначально мы оговорили все главные вопросы: кто будет заниматься подготовкой стадиона, будет ли ресурс у его владельцев. Все эти вопросы решаются на уровне главы Республики Дагестан. Все точки над i мы расставили, и стадион взял на себя обязательства», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.
Махачкалинцы набрали 58 очков и занимают второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.