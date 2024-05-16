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Сегодня, 01:23

Гаджиев — о будущем Биджиева: «В «Динамо» ни один тренер пока что не был уволен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил, что не думает об увольнении главного тренера Хасанби Биджиева в случае выхода команды в РПЛ.

«У него контракт на полтора года. В «Динамо» ни один тренер пока что не был уволен. Это наш пятый тренер, и никто до этого мной не был уволен. Только по собственному желанию», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Биджиев работает с махачкалинским «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда в 12 матчах одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью. «Динамо» идет вторым в таблице Первой лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-rasskazal-o-budushem-bidzhieva-v-makhachkalinskom-dinamo-363357/
Хасанби Биджиев
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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