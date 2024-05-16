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Сегодня, 03:35

Гаджиев: «Если выйдет на Касинтуру условный «Зенит», мы его отпустим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о том, готов ли клуб продать полузащитника Эгаша Касинтуру.

«Мы не думаем, кто из игроков уйдет. Придут за ними — поговорим. Насильно мил не будешь, и мы никого держать против их воли не собираемся. К нему может быть интерес. Если выйдет на него условный «Зенит», мы его отпустим. Как и любого другого игрока», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Касинтура выступает за «Динамо» с 2023 года. На его счету 31 матч, 4 гола и 9 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-zayavil-chto-makhachkalinskoe-dinamo-gotovo-otpustit-kasinturu-v-klub-rpl-363367/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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