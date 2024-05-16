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Сегодня, 07:24

Гаджиев: «В «Динамо» нас нет вертикали, я такое не люблю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о том, по каким вопросам он советуется с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«По всем. У нас нет вертикали, я такое не люблю. Ни с тренером, ни с другими сотрудниками. И с Газизовым тоже ее нет. Мы легко делимся полномочиями. У каждого свой сектор ответственности: я больше отвечаю за спортивную составляющую в силу своей предыдущей профессии и образования», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

До прихода в «Динамо» Газизов работал генеральным директором «Уфы» и московского «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-v-makhachkalinskom-dinamo-sovetuemsya-s-gazizovym-po-vsem-voprosam-363389/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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