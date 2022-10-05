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Сегодня, 09:22

Гаджи Гаджиев рассказал, почему поддержал Измайлова на выборах президента первой лиги

Виктория Кравченко

Руководитель махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, почему на выборах президента первой лиги клуб поддержал Наиля Измайлова.

«Мы голосовали за него. Навели справки на Измайлова, все отзывы оказались положительными. Нельзя однозначно сказать, хорошо или плохо было то, что у Наиля не было сильных конкурентов на данный пост. Когда Первая лига качественно работает, то в ней появляются футболисты и для элиты. Финансовая составляющая лиги должна улучшаться. Посмотрите на РПЛ, там сейчас телевизионный и спонсорский контракты значительно выросли, это серьезный вклад в развитие турнира. Измайлов опытный менеджер, верим, что он сможет повлиять на финансовый вопрос для клубов ФНЛ, улучшит экономические факторы», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне первой лиги участвуют 18 клубов. Команды второй лиги разделены на 6 групп.

Ранее, 4 октября, Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему весна-осень.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-veryu-chto-izmaylov-uluchshit-ekonomicheskie-faktoryi-v-fnl

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Гаджи Гаджиев
0
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Президент ФНЛ Измайлов заявил, что не планирует менять формат первой лиги