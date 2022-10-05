Гаджи Гаджиев рассказал, почему поддержал Измайлова на выборах президента первой лиги

Руководитель махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, почему на выборах президента первой лиги клуб поддержал Наиля Измайлова.

«Мы голосовали за него. Навели справки на Измайлова, все отзывы оказались положительными. Нельзя однозначно сказать, хорошо или плохо было то, что у Наиля не было сильных конкурентов на данный пост. Когда Первая лига качественно работает, то в ней появляются футболисты и для элиты. Финансовая составляющая лиги должна улучшаться. Посмотрите на РПЛ, там сейчас телевизионный и спонсорский контракты значительно выросли, это серьезный вклад в развитие турнира. Измайлов опытный менеджер, верим, что он сможет повлиять на финансовый вопрос для клубов ФНЛ, улучшит экономические факторы», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне первой лиги участвуют 18 клубов. Команды второй лиги разделены на 6 групп.

Ранее, 4 октября, Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему весна-осень.