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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:04

Гаджи Гаджиев считает, что махачкалинское «Динамо» показывает хорошие результаты в этом сезоне

Руслан Минаев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о лидерстве команды в Мелбет-Первой лиге.

«Все как обычно: хорошие результаты — плоды работы тренера, команды, — говорит Гаджиев. — Площадка для такой игры, какую сейчас показывает команда, была наработана в прошлом сезоне. Добавил Курбан Бердыев, квалифицированный тренер — в деталях, в тонкостях игры. Плюс в атаку пришло несколько игроков», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 12 туров первой лиги «Динамо» набрало 24 очка и лидирует в турнирной таблице. «Алания» (24 очка) занимает второе место, уступая махачкалинцам по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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