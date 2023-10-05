Гаджи Гаджиев считает, что махачкалинское «Динамо» показывает хорошие результаты в этом сезоне

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о лидерстве команды в Мелбет-Первой лиге.

«Все как обычно: хорошие результаты — плоды работы тренера, команды, — говорит Гаджиев. — Площадка для такой игры, какую сейчас показывает команда, была наработана в прошлом сезоне. Добавил Курбан Бердыев, квалифицированный тренер — в деталях, в тонкостях игры. Плюс в атаку пришло несколько игроков», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 12 туров первой лиги «Динамо» набрало 24 очка и лидирует в турнирной таблице. «Алания» (24 очка) занимает второе место, уступая махачкалинцам по дополнительным показателям.