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Сегодня, 14:15

Гаджиев: «В Первой лиге больше интриги, чем в РПЛ»

Гаджиев в разговоре заявил, что в Первой лиге больше интриги, чем в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что в Первой лиге существует больше интриги, чем в РПЛ.

«С прошлого сезона в РПЛ игры стали интереснее, несмотря на то, что мы потеряли многих легионеров. Игры стали куда более динамичными, хотя потеряли в мастерстве. Но зрелищность определяется не только мастерством. Раньше РПЛ уступала Первой лиге в боевитости, но не сейчас. Первая лига интересна, что в ней возросла конкуренция. Команды играют с большой отдачей, лидеры теряют очки. Это повышает интерес. В Первой лиге больше интриги, чем в РПЛ. Борьба идет более жесткой. Много команд имеют неплохие шансы, чтобы подняться выше», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

После 25 туров таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика», набравшая 52 очка. Вторым идет «Рубин», заработавший 46 баллов. Замыкает тройку «Енисей» (43 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/gadzhiev-v-pervoj-lige-bolshe-intrigi-chem-v-rpl/
Футбол
Первая лига
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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