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Сегодня, 22:02

Гаджиев: «Бердыеву не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил»

Галина Глазко
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что новому главному тренеру команды Курбану Бердыеву не ставили конкретную задачу на сезон.

— Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьезный тренер. Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Семина, Романцева. У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьезных сиюминутных задач, они их сами себе поставят, — приводит слова Гаджиева портал «Евро-Футбол.Ру».

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005212686_gadjiev_berdyievu_ne_nado_stavit_nikakih_zadach_on_ih_sam_sebe_opredelil
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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