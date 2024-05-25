Гаджиев допустил переход Агаларова в «Динамо» из Махачкалы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что форвард «Ахмата» Гамид Агаларов может присоединиться к дагестанскому клубу.

«Конечно, может. Он наш воспитанник, футболист с Дагестана. Почему бы ему не оказаться у нас? Вообще, за пределами республики играет много дагестанцев. Я не говорю, что он однозначно будет у нас. Все зависит от переговорного процесса. Надеюсь, что у нас с ним сложится взаимопонимание. Есть же еще бизнес-фактор. Непонятно, отпустит его «Ахмат» или нет», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Агаларов выступает за «Ахмат» с 2022 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел за грозненский клуб 22 матча, в которых отметился тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.