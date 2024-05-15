Гаджиев не считает Биджиева преемником Бердыева

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, можно ли считать главного тренера команды Хасанби Биджиева преемником Курбана Бердыева.
«Наверное, нельзя, потому что он иначе смотрит на ряд вопросов. Преемник — тот, кто какое-то время проработал под началом другого тренера, в чем-то похож на него по взглядам и перенял идеи в плане подготовки и построения игры. У них, безусловно, есть схожесть в характере. Оба сдержаны, эмоционально хладнокровны и выдержаны. Это тоже влияло на выбор тренера», — цитирует Гаджиева Metaratings.
Биджиев сменил Бердыева в «Динамо» в феврале этого года. После 32 туров махачкалинцы с 58 очками занимают второе место в первой лиге.