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Сегодня, 21:13

Гаджиев не считает Биджиева преемником Бердыева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, можно ли считать главного тренера команды Хасанби Биджиева преемником Курбана Бердыева.

«Наверное, нельзя, потому что он иначе смотрит на ряд вопросов. Преемник — тот, кто какое-то время проработал под началом другого тренера, в чем-то похож на него по взглядам и перенял идеи в плане подготовки и построения игры. У них, безусловно, есть схожесть в характере. Оба сдержаны, эмоционально хладнокровны и выдержаны. Это тоже влияло на выбор тренера», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Биджиев сменил Бердыева в «Динамо» в феврале этого года. После 32 туров махачкалинцы с 58 очками занимают второе место в первой лиге.

Источник: Metaratings
Хасанби Биджиев
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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