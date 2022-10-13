Гаджиев не знает, пришли ли повестки кому-то из игроков махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, приходили ли футболистам его клуба повестки из военкомата.

«Не могу сказать, приходили ли нашим футболистам повестки. Сейчас я оперирую ногу и нахожусь в Москве с конца того месяца. Связь есть, но она не такая оперативная. Такой информации у меня сейчас нет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Махачкалинское «Динамо» после 13 туров первой лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.