Гаджиев не знает, пришли ли повестки кому-то из игроков махачкалинского «Динамо»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, приходили ли футболистам его клуба повестки из военкомата.
«Не могу сказать, приходили ли нашим футболистам повестки. Сейчас я оперирую ногу и нахожусь в Москве с конца того месяца. Связь есть, но она не такая оперативная. Такой информации у меня сейчас нет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
Махачкалинское «Динамо» после 13 туров первой лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.