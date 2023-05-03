Гаджиев отреагировал на новость о возможном лишении махачкалинского «Динамо» 28 очков

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о возможном лишении клуба 28 очков из-за нарушения правил лимита на молодых игроков в ФНЛ.

«Будет КДК, пусть там разбираются с вопросом нарушения лимита на молодых игроков со стороны махачкалинского «Динамо». Мы считаем, что правда за нами. У нас оба футболиста, про которых ведется речь, по протоколу проходили как молодые. А дальше пусть в РФС сами разбираются. Как будет, так будет. Возможно, только в матче с «Уфой» замена была проведена неправильно, но и то это с оговорками все», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Согласно правилу молодого игрока в первой лиге в сезоне-2022/23 на поле весь матч должен находиться футболист 2001 года рождения и младше, потенциально имеющий возможность играть за сборную России, или два «лимитчика», которые вместе могут отыграть только в одном из таймов.

В матче с «Уфой» белорус Руслан Лисакович вышел на поле вместо Эрбола Атабаева, который также не является «лимитчиком», на 65-й минуте, что стало нарушением регламента. На это обратили внимание в уфимском клубе и подали протест.

После 29 туров в нынешнем сезоне первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, находясь в 4 баллах от четвертого места, которое позволяет участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.