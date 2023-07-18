Гаджиев — об отсутствии Кириченко в тренерском штабе Бердыева: «Этот вопрос меня не волнует»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отсутствии Дмитрия Кириченко в тренерском штабе Курбана Бердыева.

«А почему вы у меня спрашиваете про Кириченко? Я не приглашаю его, потому что это не мой вопрос. Я не могу говорить Бердыеву: «Работай с этим», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Также он ответил на вопрос, устраивает ли Бердыева тренерский штаб.

«Наверное, устраивает. Я его не спрашивал. Этот вопрос меня совершенно не волнует. Он отвечает за этот раздел работы. Бердыев сам сказал: «Поле и игроки — это мое». Чего мне у него спрашивать: «Ты возьмешь или нет? А возьмешь ли ты этого?» Это же детский сад», — добавил президент клуба.

Гаджиев возглавил махачкалинское «Динамо» 9 июля. 70-летний специалист работал вместе с Кириченко в «Ростове», «Кайрате», «Тракторе» и «Сочи».

15 июля «Динамо» уступило «Торпедо» в матче первого тура ФНЛ сезона-2023/24 (0:2).