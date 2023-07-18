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Сегодня, 19:39

Гаджиев — об отсутствии Кириченко в тренерском штабе Бердыева: «Этот вопрос меня не волнует»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отсутствии Дмитрия Кириченко в тренерском штабе Курбана Бердыева.

«А почему вы у меня спрашиваете про Кириченко? Я не приглашаю его, потому что это не мой вопрос. Я не могу говорить Бердыеву: «Работай с этим», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Также он ответил на вопрос, устраивает ли Бердыева тренерский штаб.

«Наверное, устраивает. Я его не спрашивал. Этот вопрос меня совершенно не волнует. Он отвечает за этот раздел работы. Бердыев сам сказал: «Поле и игроки — это мое». Чего мне у него спрашивать: «Ты возьмешь или нет? А возьмешь ли ты этого?» Это же детский сад», — добавил президент клуба.

Гаджиев возглавил махачкалинское «Динамо» 9 июля. 70-летний специалист работал вместе с Кириченко в «Ростове», «Кайрате», «Тракторе» и «Сочи».

15 июля «Динамо» уступило «Торпедо» в матче первого тура ФНЛ сезона-2023/24 (0:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-otsutstvie-kirichenko-v-trenerskom-shtabe-berdy-eva-e-tot-vopros-menya-ne-volnuet/
Дмитрий Кириченко
Футбол
Первая лига
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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