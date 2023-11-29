Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:15

Гаджиев — о сотрудничестве с Бердыевым: «Бутылками друг в друга не швыряемся»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился впечатлением от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Если говорить про работу с Бердыевым, то это творческий процесс, в котором могут возникнуть те или иные разногласия, как и в любом другом творческом процессе, — приводит слова президента дагестанского клуба Metaratings.ru. — Непонимание может появляться в профессиональных темах и житейских вопросах, в которых даже среди братьев возникают несостыковки. Мы дискутируем с Бердыевым, когда есть в этом необходимость, а лучше делать это системно и постоянно. Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Ну бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим. Своя позиция должна же быть основана на аргументах, знаниях и доказательной базе».

Также Гаджиев рассказал о готовности команды к выходу в РПЛ.

«Готово ли «Динамо Махачкала» к выходу в РПЛ? Мы будем рады, если это случится в этом сезоне. Цель такая была всегда. Задачи у нас — усиление игры, расширение состава. Из локальных задач нужно повышать эффективность атак, прессинга. А если мы сможем решить эти вопросы, то и цели достигнем», — добавил он.

Махачкалинское «Динамо» после 20 туров Мелбет-Первой лиги лидирует в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
Обсудить
Читайте также
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бояринцев назвал справедливой свою отставку из «Сокола»