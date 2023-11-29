Гаджиев — о сотрудничестве с Бердыевым: «Бутылками друг в друга не швыряемся»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился впечатлением от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Если говорить про работу с Бердыевым, то это творческий процесс, в котором могут возникнуть те или иные разногласия, как и в любом другом творческом процессе, — приводит слова президента дагестанского клуба Metaratings.ru. — Непонимание может появляться в профессиональных темах и житейских вопросах, в которых даже среди братьев возникают несостыковки. Мы дискутируем с Бердыевым, когда есть в этом необходимость, а лучше делать это системно и постоянно. Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Ну бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим. Своя позиция должна же быть основана на аргументах, знаниях и доказательной базе».

Также Гаджиев рассказал о готовности команды к выходу в РПЛ.

«Готово ли «Динамо Махачкала» к выходу в РПЛ? Мы будем рады, если это случится в этом сезоне. Цель такая была всегда. Задачи у нас — усиление игры, расширение состава. Из локальных задач нужно повышать эффективность атак, прессинга. А если мы сможем решить эти вопросы, то и цели достигнем», — добавил он.

Махачкалинское «Динамо» после 20 туров Мелбет-Первой лиги лидирует в турнирной таблице с 37 очками.