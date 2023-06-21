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Сегодня, 17:21

Гаджи Гаджиев: «Газизов станет гендиректором махачкалинского «Динамо» и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о сроках назначения Шамиля Газизова и его обязанностях в команде.

«Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать — день тяжелый, ха-ха. У Газизова будет должность генерального директора и он будет отвечать за то же самое, что делал в «Уфе», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 54-летний специалист подал в отставку.

Махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-21-gadzhiyev-gazizov-stanet-gendirektorom-makhachkalinskogo-dinamo-i-budet-otvechat-za-tozhe-samoye-chto-v-ufe
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Камил Гаджиев
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  • zg

    В Уфе бабло то закончилось,нужно же где то копеечку находить,для разновсяких тяжб со Спартаком!)

    21.06.2023

  • boris papiashvili

    Будет дальше афёрами заниматься

    21.06.2023

  • zg

    Уфу потопил,ща за Махачкалу возьмется!)

    21.06.2023

    • Агент Крижана сообщил, что защитник должен восстановиться в течение 10-14 дней