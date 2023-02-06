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Сегодня, 17:07

Гаджиев считает, что Слуцкому не помогли полностью реализовать свои способности в «Рубине»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил уровень тренерского мастерства Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — высококвалифицированный тренер, но далеко не всегда такие специалисты добиваются успеха. Результат не всегда зависит от мастерства тренера. Порой люди хорошо знают, как играть в футбол, но не могут это реализовать. Слуцкий хорошо знает все о футболе. В ЦСКА у него получилось, а в «Рубине» нет. Возникает вопрос — почему? Очень много факторов повлияло: взаимоотношения с клубом, игроки. Слуцкому не помогли полностью реализовать свои способности. Он не сработал на своем высоком уровне в «Рубине» из-за психологических проблем, и его внутреннее состояние тоже повлияло на результат», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-slutskomu-ne-pomogli-polnost-yu-realizovat-svoi-sposobnosti-v-rubine/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Гаджи Гаджиев
Леонид Слуцкий
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