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Сегодня, 10:24

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Переговоры с Газизовым находятся на финише»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о том, что Шамиль Газизов может стать новым генеральным директором клуба.

«Надеемся, Шамиль Камилович будет в нашем клубе. Переговоры находятся на финише. Думаю, все должно быть нормально. Он планирует приехать к нам на этой неделе», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 54-летний специалист подал в отставку. Уфимский клуб по итогам сезона-2022/23 вылетел из ФНЛ-1. Махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-19-prezident-dinamo-makhachkala-peregovory-s-gazizovym-nakhodyatsya-na-finishe-on-priyedet-k-nam-na-etoy-nedele
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Шамиль Газизов
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