Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:47

Гаджиев сообщил, что матч махачкалинского «Динамо» с «Ростовом» под вопросом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как сложившаяся в России ситуация может внести коррективы в планы подготовки его клуба к предстоящему сезону в первой лиге.

«На 6 июля у «Динамо» намечен товарищеский матч с «Ростовом» на его поле. Вот он под вопросом», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Махачкалинское «Динамо» с 19 июня проводит тренировочный сбор в Кисловодске, в рамках которого запланировано 4 товарищеских матча. Помимо «Ростова», команда должна сыграть с «Ахматом», «Чайкой» и «Форте».

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10955726-gadzhiev-match-dinamo-iz-mahachkaly-s-rostovom-mozhet-okazatsya-pod-voprosom.html
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Читайте также
Россию исключили из волейбольного рейтинга. Это плохо для отбора на Олимпиаду
Медведев проиграл Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира в Галле
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
В Ростове-на-Дону возобновили движение транспорта по центральной улице
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Краснодара» Бородин продолжит карьеру в «Торпедо»