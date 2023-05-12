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Сегодня, 17:54

Гаджиев высказался о решении КДК РФС не отбирать очки у махачкалинского «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

«Нормальное справедливое решение. Только со стороны кажется, что это элементарный вопрос, а на самом деле много нюансов в такой, казалось бы, на первый взгляд, банальной ситуации. В конце концов разобрались и приняли нормальное решение. Они поступили справедливо. Мы подключили адвоката, все посмотрели, все перемололи. Если бы ситуация была элементарной, мы бы, может, и первое решение опротестовали. Но все не так просто. И мы согласились с тем, что «Уфе» пойдет одно очко. У нас нет намерений обгонять «Аланию» или «Енисей», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

«КАМАЗ» обратил внимание КДК на то, что во время игры на поле в составе махачкалинского клуба не было игрока 2001 года и младше, что установлено регламентом турнира.

На данный момент «Динамо» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 43 очка. «КАМАЗ» идет на 13-й позиции, набрав 38 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-vyskazalsya-o-reshenii-kdk-rfs-ne-otbirat-ochki-u-makhachkalinskogo-dinamo-250493/
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КДК РФС не стало назначать махачкалинскому «Динамо» техническое поражение после игры с «КАМАЗом»