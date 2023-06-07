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Сегодня, 16:30

Гаджиев высказался о задержании бывшего игрока «Анжи» с наркотиками в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев прокомментировал задержание экс-игрока команды Шамиля Гасанова в Москве.

7 июня в СМИ появилась информация, что 29-летний защитник задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Его остановили после перехода улицы в неположенном месте, после чего обнаружили у него в кармане наркотики.

«Он по спортивным причинам не соответствовал уровню махачкалинского «Динамо», много травм было. Из-за этого с ним и расстались.

Я удивлен тем, что Гасанов оказался в такой ситуации, ничего вроде бы не предвещало. У него никогда не было проблем с режимом. Ну или я просто не знал об этом», – приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Гасанов в январе перешел из махачкалинского «Динамо» в «Сурхан» из Узбекистана. Ранее он выступал за «Анжи», «Енисей», «Чайку», «Балтику» и норвежский «Тромсе».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-udivlyon-tomu-chto-gasanov-okazalsya-v-takoy-situatsii
Шамиль Гасанов
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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