Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» ставит цель выйти в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что команда ставит перед собой цель выйти в РПЛ.

«У нас такая задача стоит. Это не столько задача, сколько цель. Если говорить о задаче, то ее нужно решать сегодня. А у нас изначально стоит эта цель. Она появилась не сегодня, не вчера и не после относительно успешного первого сезона. Никто не гарантирует, что второй сезон тоже будет успешным. Такая цель стоит, и мы будем к ней идти», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.

По итогам завершившегося сезона «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.