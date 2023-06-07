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Сегодня, 17:56

Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» ставит цель выйти в РПЛ

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что команда ставит перед собой цель выйти в РПЛ.

«У нас такая задача стоит. Это не столько задача, сколько цель. Если говорить о задаче, то ее нужно решать сегодня. А у нас изначально стоит эта цель. Она появилась не сегодня, не вчера и не после относительно успешного первого сезона. Никто не гарантирует, что второй сезон тоже будет успешным. Такая цель стоит, и мы будем к ней идти», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.

По итогам завершившегося сезона «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-dinamo-makhachkala-stavit-tsel-vyyti-v-rpl
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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