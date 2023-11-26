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26 ноября, 23:22

Гаджиев заявил, что российскому футболу нужно новое поколение тренеров

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мыслями о новом поколении российских тренеров.

«Нам, безусловно, нужны тренеры, новое поколение специалистов. Надо понимать, что это все равно разные профессии, не каждому выдающемуся игроку удается стать таким же выдающимся тренером. Безусловно, это те люди, которые могут дать что-то молодежи и чему-то научить. Насколько их уровень игры как футболиста сопоставим с талантом как тренера — это покажет время. Я думаю, что с опытом они будут становиться мудрее, и во многом от этого будет зависеть, куда они дойдут. Это от них уже будет зависеть», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Гаджиев вел тренерскую деятельность до 2018 года. Он работал в таких командах, как «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Волга» и других. В 2019 году он стал одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала», на базе которого в 2021-м было возрождено махачкалинское «Динамо».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005475601_gadjiev_nam_bezuslovno_nujnyi_treneryi_novoe_pokolenie_specialistov
Футбол
Гаджи Гаджиев
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