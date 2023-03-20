Гаджиев заявил, что у «Рубина» и «Балтики» большие шансы на выход в РПЛ

Российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о том, какие из команд Первой лиги могут реально претендовать на выход в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Можно говорить о том, что шансы «Рубина» и «Балтики» очень велики. Там еще «Енисей» и «Алания». Вот ситуацию с «Аланией» я не пойму. Там стадиона нет, и РФС вроде как говорит, что не пустит их в премьер-лигу. Непосредственно от работников РФС я такого не слышал, но вроде такое заявление было сделано. Если же это не так, то эту четверку будет тяжело догнать. Она уже оторвалась. Задержаться в РПЛ могут «Балтика» и «Рубин». Хорошие стадионы, хорошие традиции. «Балтика» хоть и давно уже играет в Первой лиге, но это клуб с традициями. Да и «Рубин» клуб с еще большими традициями и финансовыми возможностями», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После 23 туров в Первой лиге лидирует «Балтика» с 48 очками, которую преследует «Рубин» с 44 баллами, а также «Енисей» (41) и «Алания» (40). Идущий на пятом месте «Волгарь» набрал 36 очков.

По регламенту турнира, в РПЛ по итогам сезона выходят две лучшие команды, а третья и четвертая сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами чемпионата России.