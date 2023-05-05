Гаранин может покинуть «Енисей» по окончании этого сезона

Тренер «Енисея» Вадим Гаранин может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, 52-летний специалист получил от клуба отдых после шестиматчевой безвыигрышной серии. Окончательное решение о его судьбе будет принято позже. Скорее всего, Гаранин покинет «Енисей», однако все будет зависеть от результатов в оставшихся матчах сезона.

Гаранин пришел в «Енисей» в январе 2023 года. В 2022 году он уже тренировал красноярскую команду, после чего работал в «Сочи».

На данный момент «Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 45 очков в 29 матчах. 6 мая красноярская команда сыграет с «КАМАЗом». К этой игре «Енисей» готовит Алексей Ивахов.