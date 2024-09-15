Сегодня, 14:49
Тренер Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» оценил свою работу в «Черноморце» из Новороссийска.
25 августа пресс-служба клуба объявила об уходе Гаранина.
— Руководство приняло такое решение, не смогли набрать достаточно количество очков на старте сезона в первой лиге. У нас собрался очень серьезный состав, который может решать серьезные задачи.
— Как вы оцените свою работу в «Черноморце»?
— Мне за нее не стыдно. Не получилось за короткий период встроиться под общий знаменатель новых футболистов. Мне казалось, что это произойдет быстрее, — сказал специалист «СЭ».
Гаринин возглавлял «Черноморец» с ноября 2023 по август 2024 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 11-ти встречах.