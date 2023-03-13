Гаранин рассказал, почему не возглавил «Пари НН»

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин прокомментировал неудачу в переговорах с «Пари НН».

— Мы созванивались с людьми, которые были на встрече. Но я в какой-то момент сам понял, что выбрали Артема Сергеевича, и мне друзья об этом сказали. Немного расстроился, потому что РПЛ — это очень интересно. Стоит все отдать, чтобы быть там.

— Вы поняли, почему в «Пари НН» выбрали Горлова, а не вас?

— Нет, мы об этом не говорили. Наверное, губернатору понравились какие-то идеи. И четвертое место «Енисея» является основанием для этого. Но я не бегал и не спрашивал, почему вы взяли его, а не меня, — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

52-летний специалист с июня по ноябрь прошлого года работал в «Сочи». После его ухода из клуба сообщалось, что в его услугах заинтересовано несколько клубов РПЛ, в том числе «Пари НН», но в итоге Гаранин вернулся в Енисей, который уже возглавлял в 2022 году.