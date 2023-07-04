Гаранин сожалеет об уходе из «Енисея»: «Есть большие вопросы к тому, что произошло»

Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин прокомментировал «СЭ» уход из красноярской команды.

«Сожаление от ухода из «Енисея» огромное. У меня есть очень большие вопросы к тому, что произошло. Не совсем к себе. Но больше не хотелось бы ничего говорить», — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин работал в «Енисее» с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы под руководством 52-летнего специалиста заняли четвертое место в Первой лиге, а затем уступили «Факелу» (0:1, 0:2) в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.