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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:58

Гаранин возглавил «Черноморец»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера «Черномореца», сообщает пресс-служба команды. Контракт с 52-летним специалистом и его штабом подписан до лета 2026 года.

15 ноября стало известно, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

52-летний Гаранин до назначения был ассистентом главного тренера «Балтики-БФУ». Ранее он возглавлял «Сочи» и «Енисей».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.

ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
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