Гасанов назвал Аленичева очень интересным тренером

Бывший защитник «Анжи», «Енисея» и «Балтики» Шамиль Гасанов рассказал о лучших тренерах, с которыми ему приходилось работать.

«На первое место поставлю Аленичева — очень интересный тренер, многие знают, что это за специалист. Спартаковец, поэтому понятно, какой футбол он проповедует. Отмечу также его человеческие качества, это тоже очень важно в тренерской работе. Может быть, есть какие-то нюансы, из-за которых у него не получилось на высоком уровне в качестве тренера. На втором месте будет Адиев, хоть я с ним и недолго поработал — месяца два-три всего, потом пандемия началась и сезон приостановили. Это мотиватор, который может тебя зажечь, заставить что-то сделать, тактически тоже хорошо подготовлен. Результаты сборной Казахстана, где Адиев сейчас работает, говорят сами за себя — недавно Данию как раз обыграли. Юрий Газзаев для меня на третьем месте. Я его вообще как тренера не понял — что он хочет от команды, лично от меня? Очень тяжелый человек: мы могли часа три на теории один тайм разбирать», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

В качестве тренера Аленичев возглавлял юношескую сборную России, тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». Он признавался лучшим тренером ПФЛ сезона-2012/13 и лучшим тренером ФНЛ сезона-2013/14.