Гасанов рассказал, зачем игроки «Акрона» чистят зубы после тренировок

Бывший защитник «Балтики» Шамиль Гасанов рассказал о совместной работе с тренером Евгением Калешиным, который в данный момент возглавляет «Акрон».

«Было ли видно, что Калешин топ тренер? Результаты в Кубке России говорят сами за себя — кого в этом сезоне обыгрывает «Акрон». Это сумасшедший тренер, он фанат футбола — можно даже сказать, болен им. На тренировках были интересные упражнения с добавлениями тактики: например, крайний защитник уходил в опорную зону, опорник поднимался выше, какие-то комбинации потом, выход из-под прессинга. Он и тактик, и психолог, и вне футбола очень умный человек, все время интересуется разными нюансами. После тренировок заставлял нас зубы чистить даже. Там какое-то вещество, вроде как, вырабатывается в слюне не очень хорошее. Он эту вещь где-то в Германии увидел или услышал. В «Акроне» то же самое сейчас: мы играли против них на сборах — и у них было помещение отдельное, где они чистили зубы после тренировок. В общем, настоящий профессионал, для которого не существует мелочей. В России он точно может возглавить любой клуб. Тот, кто возьмет Калешина главным тренером, не прогадает. Просто все зависит от результата и того, как он быстро сможет его дать. Думаю, и в Европу он может уехать, если этого захочет», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне «Акрон» под руководством Калешина дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, выбив из турнира «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». 3 мая «Акрон» сыграет в гостях против «Краснодара» за право продолжить борьбу за трофей.