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Сегодня, 18:16

Газизов: «Костяк махачкалинского «Динамо» готов к РПЛ»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в случае выхода в РПЛ клуб не будет проводить массовых закупок.
«Свой игрой команда доказывает конкурентоспособность. Наверное, мы не зря находимся на первом месте. Думаю, костяк команды готов к выступлениям в РПЛ. А необходимые вещи будут сделаны. В случае выхода последуют точечные усиления, валовых решений не будет», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 31 матча в первой лиге махачкалинское «Динамо» набрало 58 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
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