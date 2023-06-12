Газизов может стать генеральным директором махачкалинского «Динамо»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, какую должность может занять Шамиль Газизов в клубе.

Ранее журналист Сергей Ильев в телеграмм-канале «ФНЛ с Ильевым» написал, что Газизов может войти в аппарат махачкалинского «Динамо».

«Он может начать работать в «Динамо». Мы уже провели встречу, все обсудили. Теперь клуб ждет его решения, скоро должны получить ответ от него. Если Газизов будет работать в клубе, то займет должность генерального директора», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.