Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 04:21

Газизов: «Назначение Бердыева — инициатива всего махачкалинского «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

— Это инициатива клуба «Динамо» Махачкала, — приводит слова Газизова «РБ Спорт». — Мы работаем коллективно, поэтому рады, что Курбан Бекиевич принял наше предложение.

— Сложно шли переговоры?

— Давайте не будем об этом говорить. Мы просто рады, что Курбан Бекиевич согласился возглавить команду. Так что все отлично.

Последним клубом Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-naznachenie-berdy-eva-initsiativa-vsego-kluba-dinamo-mahachkala/
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
1
Обсудить
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев — о продолжении карьеры Бердыевым: «А что еще ему делать? Не на печи же лежать»