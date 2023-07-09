Газизов назвал задачу Бердыева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 18:09
Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.
«Мы рады приветствовать Курбана Бекиевича в нашем клубе. Прогресс во всех сферах, не только в игре — основная задача для главного тренера. Для нас важно всем вместе прогрессировать», — цитирует Газизова Sport24.
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним местом работы 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.