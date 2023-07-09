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Сегодня, 18:09

Газизов назвал задачу Бердыева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Мы рады приветствовать Курбана Бекиевича в нашем клубе. Прогресс во всех сферах, не только в игре — основная задача для главного тренера. Для нас важно всем вместе прогрессировать», — цитирует Газизова Sport24.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним местом работы 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-09-gazizov-nazval-zadachu-berdyyeva-na-postu-glavnogo-trenera-dinamo-makhachkala
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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