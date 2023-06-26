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Сегодня, 14:00

Газизов отреагировал на возможное назначение гендиректором махачкалинского «Динамо»

Алина Савинова
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Шамиль Газизов прокомментировал возможное назначение на пост генерального директора махачкалинского «Динамо».

«Динамо» Махачкала? Давайте дождемся, когда пройдут праздники. Мы работаем с Гаджи Муслимовичем в близком контакте. Остальная информация появится позже», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 54-летний специалист подал в отставку.

Махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-shamil-gazizov-otreagiroval-na-vozmozhnoye-naznacheniye-gendirektorom-dinamo-makhachkala
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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