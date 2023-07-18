Газизов: «Государственные деньги в футболе? А в фигурном катании не государственные?»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о государственном финансировании футбола.

— Как смотрите на критику индустрии со стороны заслуженных ветеранов фигурного катания — что платят больше всех, а результата нет.

— Это не мы придумали. Не нами созданная история. В футболе большие деньги. Государственные деньги в футболе? А в фигурном катании не государственные? Футбол самый популярный вид спорта в нашей стране, на постсоветском пространстве, в мире. У каждого спорта свой ресурс, но что может конкурировать с футболом, где великого игрока знает весь мир. К сожалению, о великих спортсменах из другого вида спорта так не скажешь — например, о тех странах, где определенный вид спорта не культивируется. Должны мы лучше работать? Да, тут критика принимается, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В июне этого года Газизов покинул пост генерального директора «Уфы», которая вылетела во вторую лигу. В июле он занял аналогичную должность в «Динамо» из Махачкалы.