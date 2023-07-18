Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:10

Газизов: «Государственные деньги в футболе? А в фигурном катании не государственные?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о государственном финансировании футбола.

— Как смотрите на критику индустрии со стороны заслуженных ветеранов фигурного катания — что платят больше всех, а результата нет.

— Это не мы придумали. Не нами созданная история. В футболе большие деньги. Государственные деньги в футболе? А в фигурном катании не государственные? Футбол самый популярный вид спорта в нашей стране, на постсоветском пространстве, в мире. У каждого спорта свой ресурс, но что может конкурировать с футболом, где великого игрока знает весь мир. К сожалению, о великих спортсменах из другого вида спорта так не скажешь — например, о тех странах, где определенный вид спорта не культивируется. Должны мы лучше работать? Да, тут критика принимается, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В июне этого года Газизов покинул пост генерального директора «Уфы», которая вылетела во вторую лигу. В июле он занял аналогичную должность в «Динамо» из Махачкалы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-gosudarstvenny-e-den-gi-v-futbole-a-v-figurnom-katanii-net/
Фигурное катание
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
1
Обсудить
Читайте также
«Откуда вы взяли такую фигню?» Почему наши фигуристы часто говорят то, что не соответствует реальности
Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 года возобновит работу в МОК
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тюмень» — «Химки»: Кукуляк серьезно ошибся в пользу гостей

Гурам Аджоев покинул пост президента тульского «Арсенала»