Газизов признался, что не следит за «Уфой» после ухода из клуба

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе из «Уфы».

«Это определенное преодоление – хотел, чтобы клуб дальше двигался, чтобы было все хорошо. Это родное создание. Если изменится политика в отношении команды с моим уходом, буду только рад.

Вижу ли, что политика изменилась? Нет, не наблюдаю сегодня за «Уфой» по ряду причин. За бывшими лучше не наблюдать», – цитирует Газизова «РБ Спорт».

В июне этого года Газизов покинул пост генерального директора «Уфы», которая вылетела во вторую лигу. В июле он занял аналогичную должность в «Динамо» из Махачкалы.