Сегодня, 11:46
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» объяснил отставку Дениса Попова с поста главного тренера башкирского клуба.
«Мы благодарны за то, что он принял предложение возглавить «Уфу», а также за работу. Он серьезно относился к этой работе. У нас претензий не было, как таковых, но нет результата. Надо что-то менять. Такова тренерская доля. Мы желаем Денису Александровичу, чтобы все было хорошо. Уверен, что у него и дальше в карьере будут хорошие моменты. «Уфе» надо выплывать», — сказал Газизов «СЭ».
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования