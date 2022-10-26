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Газизов — от отставке Попова: «У нас претензий не было, но «Уфе» надо выплывать»

Газизов прокомментировал отставку Попова с поста главного тренера «Уфы»
Микеле Антонов
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» объяснил отставку Дениса Попова с поста главного тренера башкирского клуба.

«Мы благодарны за то, что он принял предложение возглавить «Уфу», а также за работу. Он серьезно относился к этой работе. У нас претензий не было, как таковых, но нет результата. Надо что-то менять. Такова тренерская доля. Мы желаем Денису Александровичу, чтобы все было хорошо. Уверен, что у него и дальше в карьере будут хорошие моменты. «Уфе» надо выплывать», — сказал Газизов «СЭ».

Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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«Уфа» объявила об уходе главного тренера Дениса Попова