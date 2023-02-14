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Сегодня, 17:38

Газизов — о решении Павлюченко не возобновлять карьеру: «Хотели сделать красивую историю»

Константин Белов
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» решение нападающего Романа Павлюченко не возобновлять карьеру.

«Мы предлагали Павлюченко сыграть за «Уфу», когда встретились с ним. Хотели сделать красивую историю. Но Роман взвесил все за и против. Сказал, что это будет не очень хорошо для футболистов «Уфы», потому что он долго не играл. Это осознанный выбор Романа, и мы его поддерживаем», — сказал Газизов «СЭ».

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола. В начале 2023 года 41-летний россиянин сообщил, что может подписать контракт с «Уфой», но позднее решил отказаться от этого предложения.

Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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