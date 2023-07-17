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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что покидал уфимский клуб, не оставив долгов перед командой.
«Надо было спокойно падать во Вторую лигу, там перегруппироваться и делать шаг вперед. Было принято решение остаться. На основании чего было принято решение? На основе определенных договоренностей. С республикой? Конечно. Еще раз: ни один футболист, ни один специалист не предъявлял клубу претензии, связанные с оплатой его труда. И обязательства клуба были выполнены перед всеми футболистами, контрагентами. Мы никому не должны. Это топ, поверь мне! Никто в России этого не делал. Очень редкая история для нашего футбола», — приводит слова Газизова Sport24.
Ранее сообщалось, что Газизов стал генеральным директором махачкалинского «Динамо». До этого он Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 2023 года 54-летний специалист подал в отставку.