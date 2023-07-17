Газизов рассказал, что покидал уфимский клуб, не оставив долгов перед командой

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что покидал уфимский клуб, не оставив долгов перед командой.

«Надо было спокойно падать во Вторую лигу, там перегруппироваться и делать шаг вперед. Было принято решение остаться. На основании чего было принято решение? На основе определенных договоренностей. С республикой? Конечно. Еще раз: ни один футболист, ни один специалист не предъявлял клубу претензии, связанные с оплатой его труда. И обязательства клуба были выполнены перед всеми футболистами, контрагентами. Мы никому не должны. Это топ, поверь мне! Никто в России этого не делал. Очень редкая история для нашего футбола», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее сообщалось, что Газизов стал генеральным директором махачкалинского «Динамо». До этого он Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 2023 года 54-летний специалист подал в отставку.