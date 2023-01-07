Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:21

Газизов рассказал, что «Уфа» получила предложение по Голубеву

Мария Гусева
Telegram Дзен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба и возможных изменениях в составе.

— У нас проблем с финансами нет, у клуба появились новые учредители. Единственное, мы судимся с АО «Региональный фонд». У них к нам претензии на 100 миллионов рублей.

— Поступали ли в клуб предложения по Голубеву? Что будет с Емельяновым, Карпом и Суховым, у которых истекают контракты летом?

— У Артема Голубева контракт истекает через полтора года, но в клуб по нему поступило предложение, мы его рассматриваем. С Данилой Емельяновым, Кэтэлином Карпом и, безусловно, легендой клуба Александром Суховым, будем обсуждать новый контракт по окончании сезона.Наш клуб уже ведет работу на трансферном рынке, есть кандидатуры на усиление, но имена назвать не могу. Вся наша команда работает над выправлением ситуации в турнирной таблице Первой лиги. Цель клуба — в ближайшей перспективе вернуться в РПЛ.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Артем Голубев
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
Шамиль Газизов
0
Читайте также
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
Тардиф заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Енисее» отреагировали на новость о возвращении Гаранина