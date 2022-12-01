Газизов рассказал, что зимой «Уфу» покинут до пять футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился планами команды на зимнее трансферное окно. Функционер рассказал, что в скором времени клуб покинут около пяти хоккеистов.

«Этой зимой клуб покинут три-четыре игрока, может быть даже пять. Не знаю точно, посмотрим. Конечно, на их место будем искать новых футболистов. Усиление будет. Все в процессе», — сказал Газизов «РБ Спорт».

«Уфа» в 20 тура Первой лиги набрала 18 очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице.